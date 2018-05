Das Magazin

Seit mehr als 60 Jahren behandelt das Magazin NEUES LEBEN regelmäßig Themen rund um die Bereiche Alltag, Glaube und Gesellschaft. Dabei wird kein Thema ausgespart:

Möder und Mönche, Naturwissenschaftler und Nazis, Weltverbesserer und Workaholics – so vielfältig wie die Menschen, so vielfältig ist das, was man von ihnen lernen kann.

Und wir fragen dabei alle: Denzel Washington und James B. Irwin, Cliff Richard und Nina Hagen, Jürgen Klopp und Billy Graham, Deichmann und Patricia Kelly, Normalos und Stars.

Der Inhalt

Wie wird man glücklich? Gibt es Gott? Was ist Liebe?

In drei Kategorien suchen und finden wir für Sie Antworten auf Alltags- und Lebensfragen:

Im Bereich "Leben": Fakten, Infos und Ratgeber zu Alltagsfragen und Innovationen sowie bewegende Lebensberichte.

Meldungen und Erfahrungsberichte über Menschen, ihr Leben mit und ohne Gott und deren Überzeugungen finden Sie in der Rubrik "Glauben".

Und nationale und internationale Impulse und Notwendiges, damit wir uns verstehen und verändern können, unter dem Stichwort "Gesellschaft".

Wenn Sie Rat suchen oder inspirierende Geschichten lesen wollen:

